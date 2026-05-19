Казахстанские аэропорты ждет модернизация

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на заседании правительства сообщил о запланированной модернизации казахстанских аэропортов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, модернизация будет проведена уже в ближайшие 3 года.

"Что касается инфраструктуры аэропортов – в ближайшие 3 года будет проведена их модернизация. Особое внимание уделяется не только крупным аэропортам, но и региональным малым аэропортам", – сказал Сауранбаев.

Глава Минтранспорта напомнил, что по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в туристических зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление аэропорта Аркалыка.

Ранее Нурлан Сауранбаев анонсировал внедрение биометрии на внутренних авиарейсах страны.