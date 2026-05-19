Более 2,7 тыс. наград завоевали школьники Алматы на олимпиадах и научных конкурсах

Управление образования города Алматы подвело итоги 2025-2026 учебного года. За этот период школьники мегаполиса завоевали более 2,7 тыс. наград на городских, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и чемпионатах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, общий охват научных, творческих и образовательных мероприятий превысил 160 тыс. участников.

"Результаты уходящего учебного года подтверждают высокий уровень конкурентоспособности алматинского образования. Наша задача – создавать условия, при которых каждый одаренный ребенок получает доступ к современным технологиям, научной среде и международному опыту", – отметили в Управлении образования города Алматы.

В течение года в Алматы проведено 37 городских мероприятий с участием 5 254 школьников. Призовые места заняли 2 420 учащихся.

На республиканском уровне город представляли 375 школьников, завоевавших 232 награды. Кроме того, сборная Алматы уже 24-й год подряд признана лучшей олимпиадной командой страны по итогам республиканских олимпиад естественно-математического цикла.

Высокие результаты алматинские школьники показали и на международной арене. В девяти престижных мировых конкурсах приняли участие 139 учащихся, завоевав 99 медалей.

Особое внимание в системе образования города уделяется развитию STEM-направлений, искусственного интеллекта, инженерии и робототехники.

На международном научном конкурсе I-FEST² 2026 в Тунисе алматинские школьники в составе сборной Казахстана завоевали 14 медалей – шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

На 45-м Пекинском конкурсе научных исследований и технических инноваций в Китае учащиеся из Алматы получили две золотые и одну серебряную медаль.

На European Mathematical Olympiad в Литве школьники Алматы принесли сборной Казахстана одну золотую и две серебряные награды, а национальная команда заняла первое место в общекомандном зачете.

На всемирном чемпионате по робототехнике FIRST Championship 2026 в Хьюстоне три алматинские команды – Alem Innovators, KAP и SANA – стали победителями в ключевых номинациях.

Кроме того, учащиеся школы-лицея №54 имени Ивана Панфилова представляют Казахстан на международном конкурсе Regeneron ISEF 2026 в США.

Для подготовки школьников к международным соревнованиям в течение года организованы учебно-тренировочные сборы на базе Lincoln University в Малайзии и ADA University в Азербайджане.

Наряду с достижениями в STEM-направлениях алматинские школьники успешно выступили и в гуманитарных конкурсах. Сборная города заняла первое место на республиканском конкурсе искусства "Ақберен", а также завоевала Гран-при и ряд призовых мест на конкурсе "Ясауитану-2026" в Туркестане.