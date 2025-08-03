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События

Школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной международной олимпиаде

Олимпиада, школьники, Казахстан, информатика , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 01:06 Фото: Минпросвещения РК
Завершились самые престижные международные предметные олимпиады среди школьников – IChO, IMO, IPhO, IBO, IGeO, IOL и IOI. Сегодня, 3 августа, в городе Сукре (Боливия) подошла к концу Международная олимпиада по информатике IOI-2025, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство просвещения, по итогам двух туров сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.

  • Максим Цой – ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.
  • Мансур Мамадахунов – ученик 10 класса БИЛ Кызылординской области.
  • Акежан Аскар – ученик 11 класса НИШ г. Семей.
  • Даужан Бекетов –ученик 9 класса специализированного лицея №165 г. Алматы.

Отмечается, что международная олимпиада по информатике (IOI) впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Сборная Казахстана принимает участие в этом престижном соревновании с 1998 года. За это время казахстанские школьники завоевали в общей сложности 75 медалей.

А ранее сообщалось, что четыре медали привезли казахстанские школьники с самой престижной мировой олимпиады по биологии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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