Школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной международной олимпиаде

Завершились самые престижные международные предметные олимпиады среди школьников – IChO, IMO, IPhO, IBO, IGeO, IOL и IOI. Сегодня, 3 августа, в городе Сукре (Боливия) подошла к концу Международная олимпиада по информатике IOI-2025, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство просвещения, по итогам двух туров сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.

Максим Цой – ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

Мансур Мамадахунов – ученик 10 класса БИЛ Кызылординской области.

Акежан Аскар – ученик 11 класса НИШ г. Семей.

Даужан Бекетов –ученик 9 класса специализированного лицея №165 г. Алматы.

Отмечается, что международная олимпиада по информатике (IOI) впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Сборная Казахстана принимает участие в этом престижном соревновании с 1998 года. За это время казахстанские школьники завоевали в общей сложности 75 медалей.

А ранее сообщалось, что четыре медали привезли казахстанские школьники с самой престижной мировой олимпиады по биологии.

