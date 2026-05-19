Общество

"Дожди стали другими": глава Минтранспорта о потопе в аэропорту Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года заявил о необходимости пересмотра строительных норм в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев напомнил, что новый терминал в Алматы построен за счет частных инвестиций.

"Там такая двухскатная крыша. Ее расчет был 132 литра на всю крышу за единицу времени. Это паспортные, они заложили 230... И когда вы говорите, что небольшой дождь, на самом деле это не так. Залило там это", – добавил министр.

По его словам, чтобы минимизировать такие риски в будущем, планируется на крыше сделать дополнительные отводы.

"Проектное решение они сейчас делают. Поручено ускорить эти работы и сделать все в ближайшее время – расходы понесет сам аэропорт… Мы в тот день делали обход, и многие объекты протекли тоже. Видимо, нужно пересмотреть строительные нормы: климат меняется, и в Алматы тоже – дожди стали другими", – заявил Сауранбаев.

3 мая 2026 года терминалы международного аэропорта Алматы залило дождевыми водами. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали инцидент.

