Где могут построить второй аэропорт в Астане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года прокомментировал планы по строительству второго аэропорта в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев заявил, что сейчас рассматриваются две локации.

"В приоритете – локация в сторону зоны отдыха Балкарагай. Окончательно будет известно после того, как будет готово технико-экономическое обоснование, тогда и будет видно. Еще не завершена работа", – добавил он.

По его словам, акимат Астаны ведет переговоры с рядом компаний по строительству еще одной воздушной гавани в столице.

22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек назвал новости о строительстве второго аэропорта в столице слухами. Однако 15 мая 2026 года его заместитель Ерсин Отебаев сообщил, что необходимость в строительстве второго аэропорта есть.