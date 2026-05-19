Глава Минтранспорта о сносе более 30 вокзалов: Были непригодны для ремонта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года рассказал, почему в некоторых регионах не успевают отремонтировать вокзалы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане модернизируются одновременно 124 вокзала. "Более 30 вокзалов вынуждены были практически полностью снести, они непригодны были для дальнейшей модернизации. То есть с нуля строятся. На сегодняшний день 46 вокзалов уже готовы для ввода в эксплуатацию. До конца лета мы должны довести до 109 вокзалов. Отставание там еще есть… вокзалы такие, которые требовали большой модернизации и относились к историческому наследию. Там-то есть подходы, выбор компаний немножко другой", – сказал Нурлан Сауранбаев. 15 мая 2026 года мы рассказывали, как проходит модернизация вокзала Алматы-1.

