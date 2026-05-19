Прижигала утюгом и вилкой: оглашен приговор истязавшей своих детей казахстанке

Жительницу Шымкента, которая жестоко обращалась со своими несовершеннолетними детьми, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Осужденная применяла к своим детям жестокие методы воспитания. К примеру, одному из них прижигала рот раскаленной вилкой, избивала, подвергала другим унижениям.

Дело получило широкий общественный резонанс. В ходе разбирательства установлено, что женщина подвергала сына и дочь психологическому давлению, обрила их и применяла методы морального насилия. Также в январе 2026 года она заставила детей войти в ледяную воду. Отметим, что женщина признана вменяемой.

"Признать Ергешову Гульмиру Фархатовну виновной по статье 110 ч.2, пунктам 1 – 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала в судья межрайонного суда по уголовным делам Алтын Билтебай.

Решение суда Гульмира Ергешова 1996 года рождения сочла чрезмерно суровым. Она заявила, что назначенный пятилетний срок является слишком "строгим".

Находясь на скамье подсудимых, осужденная заявила, что в момент совершения жестоких действий себя не контролировала. Присутствующим она сообщила, что сама подвергалась многолетнему унижению со стороны супруга и его родни. Ергешова также обратилась с просьбой оставить детей 9 и 11 лет под опекой государства.

"Прошу, чтобы оставили детей под опекой государства. Они (муж и родственники, – Прим. ред.) жили за счет денег моих детей. Я не могу все рассказать. Все случилось не из мести, я была в аффективном состоянии и ничего не видела", – высказалась осужденная.

Ужасающая история потрясла страну в январе 2026 года. В соцсетях распространилось видео, на котором были запечатлены дети с ранами и ожогами. По сообщениям, к ним применяла насилие собственная мать, используя раскаленные предметы. После того, как двое детей перестали ходить в школу, педагоги проверили ситуацию и обратились в полицию.