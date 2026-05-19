#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Общество

Прижигала утюгом и вилкой: оглашен приговор истязавшей своих детей казахстанке

Шымкент, лишение свободы, суд, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Жительницу Шымкента, которая жестоко обращалась со своими несовершеннолетними детьми, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Осужденная применяла к своим детям жестокие методы воспитания. К примеру, одному из них прижигала рот раскаленной вилкой, избивала, подвергала другим унижениям.

Дело получило широкий общественный резонанс. В ходе разбирательства установлено, что женщина подвергала сына и дочь психологическому давлению, обрила их и применяла методы морального насилия. Также в январе 2026 года она заставила детей войти в ледяную воду. Отметим, что женщина признана вменяемой.

"Признать Ергешову Гульмиру Фархатовну виновной по статье 110 ч.2, пунктам 1 – 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала в судья межрайонного суда по уголовным делам Алтын Билтебай.

Решение суда Гульмира Ергешова 1996 года рождения сочла чрезмерно суровым. Она заявила, что назначенный пятилетний срок является слишком "строгим".

Находясь на скамье подсудимых, осужденная заявила, что в момент совершения жестоких действий себя не контролировала. Присутствующим она сообщила, что сама подвергалась многолетнему унижению со стороны супруга и его родни. Ергешова также обратилась с просьбой оставить детей 9 и 11 лет под опекой государства.

"Прошу, чтобы оставили детей под опекой государства. Они (муж и родственники, – Прим. ред.) жили за счет денег моих детей. Я не могу все рассказать. Все случилось не из мести, я была в аффективном состоянии и ничего не видела", – высказалась осужденная.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:35
Мать прижигала сына утюгом и вилкой в Шымкенте – в суде раскрыты чудовищные детали

Ужасающая история потрясла страну в январе 2026 года. В соцсетях распространилось видео, на котором были запечатлены дети с ранами и ожогами. По сообщениям, к ним применяла насилие собственная мать, используя раскаленные предметы. После того, как двое детей перестали ходить в школу, педагоги проверили ситуацию и обратились в полицию. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Лика Морозова
Читайте также
В Шымкенте судят многодетную мать
04:39, 09 мая 2026
Суд идет: казахстанка обжигала своих детей раскаленной вилкой и утюгом
Мать прижигала сына утюгом и вилкой в Шымкенте: раскрыты чудовищные детали
20:23, 07 мая 2026
Мать прижигала сына утюгом и вилкой в Шымкенте – в суде раскрыты чудовищные детали
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
12:22, 20 августа 2025
Покушение на заместителя акима Шымкента: оглашен приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Муроджон Ахмадалиев
16:13, Сегодня
Казахстан против России и Таджикистана: в Ташкенте пройдёт необычный вечер бокса
Юноши сыграют с Азербайджаном
16:03, Сегодня
Сборная Казахстана U-17 по футболу встретится с командой Азербайджана в Габале
Денис Евсеев
15:51, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев одержал волевую победу на старте турнира в Турции
Подготовка к ЧМ по боксу в Астане
15:43, Сегодня
Глава Минспорта встретился с руководством World Boxing Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: