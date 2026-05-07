Мать прижигала сына утюгом и вилкой в Шымкенте – в суде раскрыты чудовищные детали

В Шымкенте начался суд над матерью, которая систематически и с особой жестокостью истязала собственных детей. Подсудимая уже признала в зале суда, что прижигала сына раскаленным утюгом и вилкой, передает Zakon.kz.

Как сообщает 7 мая 2026 года телеканал "Отырар ТВ", несмотря на то, что бывшая свекровь заявила о прощении подсудимой, сторона обвинения подчеркивает: закон за подобные преступления примирения не предусматривает.

В ходе судебного заседания суду представили доказательства жестокости, включая видеоматериалы. Суд допросил детей, восстановив картину происходившего.

По словам детей, мать применяла к ним изощренные методы наказания: регулярно избивала, прижигала раскаленными предметами и подвергала испытаниям, представлявшим угрозу для жизни. Примечательно, что сама подсудимая в зале суда не стала отрицать факты насилия.

Подтверждаете ли вы показания, данные в ходе следствия? Здесь вы написали, что разозлившись, разогрели вилку на газу и обожгли ею рот Махмуда. Подтверждаете?

Да, подтверждаю.

Вы также указали, что увидев, как Махмуд курит, вы включили утюг, нагрели его и прижигали им его лицо, ягодицы и живот. Подтверждаете?

Подтверждаю.

Женщина полностью признала вину и заявила о раскаянии.

Добавим, что о вопиющих фактах жестокого обращения стало известно в начале текущего года. В настоящее время дети находятся под государственной опекой, их жизни и безопасности ничего не угрожает.

