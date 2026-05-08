Общество

Суд идет: казахстанка обжигала своих детей раскаленной вилкой и утюгом

В Шымкенте судят многодетную мать
В Шымкенте судят женщину, издевавшуюся над своими детьми, сообщает Zakon.kz.

На основном судебном заседании озвучили новые детали дела, а также опросили детей, над которыми подсудимая систематически измывалась. Она обжигала сыну рот раскаленной вилкой и прижимала утюг к его телу. Как передает "Седьмой канал", подсудимая всех этих ужасающих фактов не отрицала.

Сами дети рассказали, что мать не только била их и обжигала раскаленными предметами, но еще и насильно остригала им волосы и заставляла зимой заходить в ледяную реку. 29-летняя женщина признала свою вину и раскаялась. Кроме того, она признана вменяемой. Ее также простила бывшая свекровь.

Инцидент произошел в январе этого года, а в марте гражданский суд ограничил женщину в родительских правах. Сейчас все четверо детей находятся под опекой государства и им ничто не угрожает.

6 мая в Риддере нашли тело пропавшего ребенка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
