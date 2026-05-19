Собаку завязал в мешке: полиция начала проверку в Алматинской области
В соцсетях распространяется видео, в котором мужчина удерживает собаку в мешке и пытается увезти. По данному факту полицейские Алматинской области начали проверку, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, инцидент произошел утром 17 мая на улице в поселке Узынагаш. По их словам, мужчина привел собаку, привязанную неподалеку, после чего поместил в мешок и туго завязал.
"Собака громко скулила, а мужчина велел ей лежать тихо. Он повез его на рынок для продажи", – рассказал автор видео.
Комментаторы возмутились происходящим:
- На мясо, что ли?
- Везет ему, что меня рядом не было.
- Тот, кто снимает, с вами что? Вы не можете что-то сказать, не можете вызвать полицию?
Видео заинтересовало ДП Алматинской области.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством".ДП Алматинской области
В ведомстве уточнили, что в настоящее время заявлений и обращений в полицию по данному факту не поступало.
В мае в поселке Мерей Алматинской области произошло жестокое убийство собаки в присутствии детей.
