Собаку завязал в мешке: полиция начала проверку в Алматинской области

В соцсетях распространяется видео, в котором мужчина удерживает собаку в мешке и пытается увезти. По данному факту полицейские Алматинской области начали проверку, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром 17 мая на улице в поселке Узынагаш. По их словам, мужчина привел собаку, привязанную неподалеку, после чего поместил в мешок и туго завязал.

"Собака громко скулила, а мужчина велел ей лежать тихо. Он повез его на рынок для продажи", – рассказал автор видео.

Комментаторы возмутились происходящим:

На мясо, что ли?

Везет ему, что меня рядом не было.

Тот, кто снимает, с вами что? Вы не можете что-то сказать, не можете вызвать полицию?

Видео заинтересовало ДП Алматинской области.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством". ДП Алматинской области

В ведомстве уточнили, что в настоящее время заявлений и обращений в полицию по данному факту не поступало.

