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Политика

В Актау прошел республиканский форум этномедиаторов

Республиканский форум этномедиаторов, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 16:20 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Сегодня, 5 августа, в городе Актау с участием акима области Нурдаулета Килыбая состоялся республиканский форум этномедиаторов Ассамблеи народа Казахстана под названием "АНК 30 лет: единство и согласие".

В масштабном мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации президента РК Марат Азилханов, а также руководители республиканских и региональных центров этномедиации, делегаты из разных регионов страны, этномедиаторы, члены советов аксакалов и матерей, представители неправительственных организаций, депутаты маслихатов и представители местных государственных органов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Республиканский форум организован в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева:

"Министерства культуры и информации, внутренних дел, юстиции Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, акимами городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей должны всесторонне поддержать деятельность Ассамблеи народа Казахстана в сфере этномедиации и расширить масштабы проекта "Елдесу және татуласу".

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе форума были обсуждены ряд актуальных тем в сфере этномедиации. В частности, внимание уделено опыту развития института этномедиации в регионах, эффективным методам урегулирования этносоциальных отношений и практическим кейсам, а также роли профессиональной подготовки этномедиаторов и значимости обучающих программ.

Кроме того, участники обменялись мнениями по алгоритмам предотвращения межэтнических конфликтов, путям конструктивного взаимодействия с обществом, международному опыту, а также основным подходам к развитию медиации в стране.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе собрания аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что развитие страны и поступательное движение общества возможно только при наличии согласия и единства.

"Во время встречи президента страны Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш высоко оценил межэтническое согласие и общественное единство в Казахстане. Только поддерживая друг друга и объединяясь ради общей цели, мы сможем повысить потенциал нашего региона и всей страны. Там, где есть согласие и взаимопонимание, – там есть результат и развитие. Поэтому мы должны укреплять наше единство и максимально его развивать", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В завершение форума ряд граждан были удостоены специальных наград Ассамблеи народа Казахстана. За вклад в укрепление межэтнического согласия и общественного единства участникам вручили медали "Алғыс" и праздничные благодарственные письма.

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Айсулу Омарова
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