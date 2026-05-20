В Астане создадут Архитектурно-градостроительный совет
По словам депутата Мажилиса Нуртая Сабильянова, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ функционирования и развития столицы.
"Сегодня столица является центром концентрации государственных институтов, деловой активности, экономического потенциала и инфраструктурного развития. И поэтому требуется комплексный и системный подход к вопросам ее управления, территориального развития и совершенствования городской среды. 15 мая проект данного Конституционного закона был одобрен на совместном заседании Палат Парламента в первом чтении", – сказал Сабильянов.
По его словам, в документ внесены поправки, направленные на приведение отдельных норм законопроекта в соответствие с положениями новой Конституции Республики Казахстан.
Кроме того, конкретизированы нормы по порядку и режиму использования земель, включенных в пригородную зону столицы. Данный порядок и режим использования земель будут определяться правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации.
"Уточнены нормы по задачам органов местного государственного управления столицы, полномочиям маслихата и акимата столицы. Закрепляются полномочия маслихата по утверждению экономических и социальных программ развития столицы, бюджета столицы и отчетов об их исполнении. Также уточняются компетенции акимата столицы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения, а также определению схемы и порядка движения транзитного транспорта. В целях реализации градостроительной политики и формирования современного архитектурного облика столицы предусматривается создание Архитектурно-градостроительного совета, в состав которого включены представители акимата столицы, а также архитекторы", – отметил депутат.
А для обеспечения транспарентности и объективности депутатами внесены поправки по включению в состав Совета независимых и профессиональных экспертов, а также общественных организаций. При этом в целях повышения доступности городской среды теперь, в состав Градостроительного совета включены эксперты, представляющие интересы лиц с инвалидностью.
