Общество

В Астане создадут Архитектурно-градостроительный совет

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Парламента 20 мая 2026 года на совместном заседании палат приняли законопроект "О статусе столицы Республики Казахстан" во втором чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Нуртая Сабильянова, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ функционирования и развития столицы.

"Сегодня столица является центром концентрации государственных институтов, деловой активности, экономического потенциала и инфраструктурного развития. И поэтому требуется комплексный и системный подход к вопросам ее управления, территориального развития и совершенствования городской среды. 15 мая проект данного Конституционного закона был одобрен на совместном заседании Палат Парламента в первом чтении", – сказал Сабильянов.

По его словам, в документ внесены поправки, направленные на приведение отдельных норм законопроекта в соответствие с положениями новой Конституции Республики Казахстан.

Кроме того, конкретизированы нормы по порядку и режиму использования земель, включенных в пригородную зону столицы. Данный порядок и режим использования земель будут определяться правительством на основании совместного предложения маслихатов и акиматов города и области, а также местного совета агломерации.

"Уточнены нормы по задачам органов местного государственного управления столицы, полномочиям маслихата и акимата столицы. Закрепляются полномочия маслихата по утверждению экономических и социальных программ развития столицы, бюджета столицы и отчетов об их исполнении. Также уточняются компетенции акимата столицы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения, а также определению схемы и порядка движения транзитного транспорта. В целях реализации градостроительной политики и формирования современного архитектурного облика столицы предусматривается создание Архитектурно-градостроительного совета, в состав которого включены представители акимата столицы, а также архитекторы", – отметил депутат.

А для обеспечения транспарентности и объективности депутатами внесены поправки по включению в состав Совета независимых и профессиональных экспертов, а также общественных организаций. При этом в целях повышения доступности городской среды теперь, в состав Градостроительного совета включены эксперты, представляющие интересы лиц с инвалидностью.

Ранее мы писали, что Астане придадут особый статус.

