Станет более динамичным органом власти – Парламент принял конституционный закон о Курултае

Депутаты Парламента 20 мая 2026 года на совместном заседании палат во втором чтении приняли закон "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Марат Башимов, основной целью документа является организация и правовое регулирование деятельности Курултая, а также определение правового статуса его депутатов.

"Необходимо отметить, что проект Конституционного закона разработан во исполнение положений новой Конституции страны, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года. В соответствии с регламентом Парламента для подготовки проекта закона ко второму чтению была образована совместная комиссия палат Парламента, в состав которой вошли депутаты Мажилиса и Сената. Совместная комиссия пришла к выводу поддержать проект Конституционного закона в редакции авторов", – сказал мажилисмен.

Он напомнил, что Халық Кеңесі входит в число субъектов законодательной инициативы, который реализует это право путем внесения соответствующего решения в Курултай, а срок представления заключений правительства РК на депутатские инициативы, затрагивающие государственный бюджет, определен на уровне Конституционного закона и будет составлять три месяца.

Установлены следующие механизмы взаимодействия между Курултаем и правительством:

проведение консультаций с Курултаем по кандидатурам для назначения на должности членов правительства;

порядок отчета члена правительства по вопросам своей деятельности;

доклад премьер-министра о деятельности правительства на заседании Курултая;

порядок выражения вотума недоверия правительству.

"Законопроектом устанавливается, что Курултай Республики Казахстан состоит из ста сорока пяти (145) депутатов, избираемых сроком на пять (5) лет. Председатель Курултая большинством голосов от общего числа депутатов имеет трех заместителей, избираемых Курултаем. Курултай дает согласие президенту РК на назначение на должности вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты РК", – отметил Башимов.

Кроме того, депутатов Курултая предлагается наделить полномочиями по избранию судей Верховного суда по представлению президента РК. В законопроекте изложены нормы о механизме лишения Курултаем неприкосновенности судей Конституционного суда и судей Верховного суда.

Законопроектом также утверждаются правила депутатской этики, ранее предусмотренные регламентом Парламента.

О том, сколько депутатов будет в комитетах Курултая, читайте в материале.