Суд рассмотрел жалобу бывшего замакима ВКО Жаксылыка Омара на приговор

Сегодня, 20 мая 2026 года, судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке жалобу, поданную защитой Жаксылыка Омара, передает Zakon.kz.

Судья Сауле Бекишева отметила, что судом первой инстанции действия осужденного квалифицированы правильно.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что судом первой инстанции действия осужденного квалифицированы правильно, вид и размер наказания назначены в строгом соответствии с требованиями закона, с учетом высокой степени общественной опасности совершенного тяжкого коррупционного преступления, подрывающего авторитет государственной власти и доверие к ней общества. Судебная коллегия постановила приговор межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 3 апреля 2026 года в отношении Омар Жаксылыка Мукашулы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения", – зачитала решение судья Сауле Бекишева.

Ранее Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал бывшего заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности на госслужбе пожизненно и конфисковали автомобиль Toyota.

Жаксылыку Омару, ранее занимавшему должность первого заместителя акима ВКО, вменяли два коррупционных эпизода – получение взятки в размере 20 миллионов тенге и незаконные действия, связанные с автомобилем. По версии следствия, в период работы акимом Усть-Каменогорска он договорился со знакомым оформить автомобиль Toyota Camry 75 как спонсорскую помощь от одной из компаний. В дальнейшем машину переоформили на подставных лиц, после чего по программе trade-in обменяли на более новую модель, которой впоследствии пользовался сам чиновник. Сумма причиненного ущерба превысила 13 миллионов тенге.

До этого Жаксылык Омар в своем последнем слове просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, а назначить штраф.

"Я залезу в долги, займу у друзей, но выплачу долг", – обещал он в суде.

Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась 13 февраля 2026 года. Суд над ним начался 19 марта 2026 года.

Ранее Zakоn.kz сообщал о том, что экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар в суде полностью признал вину