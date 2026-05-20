Как будет проходить празднование Курбан айта в Астане

Руководитель столичного управления по делам религий Кайролла Кошкали на брифинге 20 мая 2026 года рассказал, как в Астане будут праздновать Курбан айт, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайролла Кошкали cообщил, что в 2026 году один из главных мусульманских праздников – Курбан айт – будет отмечаться с 27 по 29 мая.

"27 мая в 06:00 утра во всех мечетях города состоится праздничный "Айт намазы". Жертвоприношение в специально определенных местах будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:00", – сказал он.

Он добавил, что в столице утверждены пять мест для жертвоприношения:

Рынок "Шанхай" – шоссе Алаш, 34/6 (за рынком "Көк базар").

Рынок "Баракат" – улица А 369, здание №10.

Рынок "Жайлау" – шоссе Алаш, улица Ц 313.

Крестьянское хозяйство "Шаушен" – шоссе Алаш, 136Б.

Мясной цех "Ет-Хан" – жилой массив "Железнодорожный", улица Ақжар, 20.

Спикер напомнил, что проведение забоя животных вне специально отведенных мест запрещается.

Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. Поэтому дополнительный выходной у казахстанцев приходится на среду, 27 мая.