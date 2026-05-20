Общество

МИД Казахстана сообщил о новых правилах въезда в страны Шенгена

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев 20 мая 2026 года на брифинге ведомства рассказал о запуске новой системы въезда и выезда в странах Шенгенской зоны, предусматривающей обязательную биометрическую регистрацию иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что с 10 апреля в 29 странах Шенгенской зоны начала полноценно функционировать система EES, внедряемая Европейской комиссией.

"Указанная система предназначена для цифрового учета пересечения внешних границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран и фактически заменяет проставление штампов в паспортах. Она распространяется на все категории путешественников, включая туристов, лиц, совершающих деловые поездки, а также транзитных пассажиров. При первом въезде в одну из стран Шенгенской зоны у иностранных граждан в обязательном порядке собираются данные проездного документа, биометрические данные, а также фиксируются дата и место въезда и выезда. При этом отпечатки пальцев не снимаются у детей младше 12 лет", – дополнил официальный представитель МИД РК.

По его словам, срок хранения данных составляет до трех лет с соблюдением требований по защите персональных данных.

"В системе также фиксируются случаи отказа во въезде. При последующих поездках процедура пересечения границы, как правило, упрощается и предусматривает подтверждение личности по изображению лица. В случае отказа от предоставления биометрических данных въезд на территорию Шенгенской зоны будет запрещен. В начальный период функционирования системы возможно увеличение времени прохождения пограничного контроля, особенно в первом пункте въезда. В этой связи гражданам, следующим транзитом, рекомендуется предусмотреть дополнительное время для пересадки между рейсами", – сказал Ерлан Жетыбаев.

Также он сообщил, что в целях упрощения процедуры Европейским союзом разработано мобильное приложение Travel to Europe, позволяющее не ранее чем за 72 часа до прибытия загрузить паспортные данные и биометрическую фотографию, а использование данного приложения не освобождает от прохождения пограничного контроля.

Ранее МИД РК обратился к казахстанцам, планирующим поездку в Россию.

