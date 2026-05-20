Общество

В МИД обеспокоены ростом числа инцидентов с казахстанцами за границей

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:53 Фото: unsplash
Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев 20 мая 2026 года на брифинге ведомства призвал казахстанцев внимательно изучать миграционные и визовые требования иностранных государств перед поездками за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в последнее время фиксируется увеличение числа случаев, когда граждане Казахстана попадают в сложные ситуации с негативными последствиями вследствие несоблюдения или незнания миграционных, визовых, транзитных и таможенных требований иностранных государств.

"Речь идет в том числе о случаях отказа в посадке на рейсы из-за отсутствия необходимых виз и документов, нарушении сроков пребывания, попытках провоза запрещенных либо незадекларированных товаров, а также несоблюдении правил транзита и пребывания в иностранных государствах. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам перед выездом за границу внимательно изучать законодательство, визовые и миграционные требования страны назначения, а также государства транзита", – cказал Жетыбаев.

Он заявил, что особое внимание необходимо уделить срокам действия паспортов, виз, разрешений на пребывание и иных документов.

"Кроме того, рекомендуем заранее оформлять медицинскую страховку, приобретать авиабилеты только через официальные сервисы, соблюдать требования авиакомпаний по багажу и транзиту, не передавать свои документы третьим лицам, а также не брать для перевозки чужие сумки, посылки и иные передачи, содержимое которых вам достоверно неизвестно. Гражданам, выезжающим за рубеж на работу, обучение или лечение, следует заранее удостовериться в законности оформления всех необходимых документов, приглашений, трудовых контрактов и разрешений", – дополнил Жетыбаев.

Также отдельно он подчеркнул, что дипломатические и консульские учреждения Казахстана оказывают гражданам необходимую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции.

"Вместе с тем ответственность за соблюдение законодательства страны пребывания и выполнение установленных требований несет непосредственно сам выезжающий гражданин. Призываем граждан Казахстана ответственно подходить к планированию зарубежных поездок и строго соблюдать законы иностранных государств", – заявил официальный представитель МИД РК.

Ранее МИД обратился к казахстанцам, планирующим поездки в Россию.

