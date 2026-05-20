МИД РК обратился к казахстанцам, планирующим поездку в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев рассказал о новых требованиях для казахстанцев, планирующих поездки в Россию, передает корреспондент Zakon.kz.

Cпикер отметил, что МИД информирует граждан о введении дополнительных требований при въезде на территорию РФ.

"С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью осуществления трудовой деятельности или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "Госуслуги RuID". В соответствии с установленным порядком иностранным гражданам необходимо создать персональный профиль в указанном приложении и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения государственной границы", – озвучил Ерлан Жетыбаев на брифинге сегодня, 20 мая.

Он рассказал, что после рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR-код, подтверждающий право на въезд.

"Указанный QR-код будет действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам заранее ознакомиться с правилами въезда и учитывать новые требования при планировании поездок в Российскую Федерацию", – дополнил Жетыбаев.

