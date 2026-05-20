Общество

МИД РК обратился к казахстанцам, планирующим поездку в Россию

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев рассказал о новых требованиях для казахстанцев, планирующих поездки в Россию, передает корреспондент Zakon.kz.

Cпикер отметил, что МИД информирует граждан о введении дополнительных требований при въезде на территорию РФ.

"С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью осуществления трудовой деятельности или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения "Госуслуги RuID". В соответствии с установленным порядком иностранным гражданам необходимо создать персональный профиль в указанном приложении и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения государственной границы", – озвучил Ерлан Жетыбаев на брифинге сегодня, 20 мая.

Он рассказал, что после рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR-код, подтверждающий право на въезд.

"Указанный QR-код будет действителен в течение 90 дней с момента подачи заявления. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам заранее ознакомиться с правилами въезда и учитывать новые требования при планировании поездок в Российскую Федерацию", – дополнил Жетыбаев.

15 мая 2026 года стало известно, что аэропорт Антальи внес изменения для индивидуальных трансферов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
