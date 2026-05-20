Два участка улиц в Алматы закроют на ремонт на один день

В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участки улиц Центральная и Талды, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Telegram-канала, оповещающего о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

Так, в связи с проведением среднего ремонта участков улиц Центральная и Талды вводятся временные ограничения движения:

"С 08:00 до 23:00 21 мая 2026 года движение будет перекрыто от улицы Салыкова до улицы Жангир хана".

Также особо отмечено, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции кабельных электрических сетей напряжением 6-10 кВ от ТЭЦ-1 в Алмалинском, Ауэзовском и Жетысуском районах Алматы с 21 мая будут временно внесены изменения в схемы движения маршрутов №17 и №123 до завершения работ.