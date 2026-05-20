Курбан айт в Алматы: где можно будет провести жертвоприношение

В Алматы в дни празднования Курбан айта, которые в этом году приходятся на 27, 28 и 29 мая, определены 12 специальных площадок для продажи и жертвоприношения скота, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во всех 56 мечетях города 27 мая в 06:00 состоится праздничный айт-намаз.

Главный имам Алматы Толеби Оспан уточнил, что специальные площадки для жертвоприношения организованы в пяти районах города:

Алатауский район:

мечеть "Мырзахмет" – микрорайон Карасу, улица Северное кольцо, 15;

мечеть "Алғабас" – микрорайон Алғабас, улица Ақбөпе, 6;

мечеть "Әл-Әзим" – улица Азат, 20а;

мечеть "Нұр" – улица Уйгурская, 16/1.

Бостандыкский район:

мечеть "Бақыткелді" – микрорайон Хан-Тәңірі, улица Дулати, 27/11.

Медеуский район:

мечеть "Омар ибн аль-Хаттаб" – улица Жукова, 136а;

мечеть "Аманқұл ата" – улица Т. Бигелдинова, 5;

мечеть "Фатима" – улица Малая, 14;

мечеть "Райымбек батыр" – микрорайон Думан-1, улица Хан Тәңірі, 15;

мечеть "Арафат" – улица Ибрагимова, 5а.

Наурызбайский район:

мечеть "Қалқаман-2" – микрорайон Қалқаман-2, улица Аспандиярова, 84.

Турксибский район:

мечеть "Қайрат" – микрорайон Қайрат, улица Сарымулдаева, 22.

По словам имама, на местах будут работать сотрудники мечетей, которые проследят за соблюдением религиозных требований при совершении обряда.

Также в Алматы вновь запущен онлайн-сервис qurban.muftyat.kz, через который жители смогут дистанционно заказать жертвоприношение. После совершения обряда пользователям будет направлен видеоотчет.

Кроме того, через платформу принимаются заявки от нуждающихся семей на получение мяса. Пункты приема и распределения мяса будут организованы во всех 56 мечетях города. Для хранения и транспортировки продукции подготовлены специальные морозильные камеры и транспорт.

"Курбан айт – это праздник милосердия, взаимопомощи и духовного единства. Важно провести его организованно, соблюдая как религиозные, так и санитарные требования", – отметил Толеби Оспан.

Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. Поэтому дополнительный выходной у казахстанцев приходится на среду, 27 мая.