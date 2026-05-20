Каспий тревожит экологов новой волной гибели тюленей

На побережье Каспия вновь нашли погибших тюленей. 35 туш обнаружили в местностях Асан и до Баутинской косы в Тупкараганском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, пробы с туш на этот раз решили не брать, потому что ранее именно возле Баутино были найдены почти 200 погибших животных. Специалисты говорят, результаты их анализов будут готовы к октябрю. А вот экологи исследуют воду. Есть ли в ней какие-то отклонения от норм, будет известно уже в ближайшее время. Мор тюленей в казахстанской части Каспия фиксировали и ранее.

Отмечается, что в 2025 году была зарегистрирована гибель больше двух тысяч редких животных. В этом цифры тоже растут.

"На сегодняшний день найдена и зарегистрирована 351 туша погибших тюленей. Это с начала года. 19 мая совместно со специалистами департамента экологии на месте были взяты пробы воды. Результаты должны быть готовы сегодня вечером". Главный специалист управления рыбной инспекции по Мангистауской области Гульнур Абдигалиева

Ранее сообщалось, что чиновники связывают гибель тюленей в Каспии с естественными природными явлениями.