В Семее полиция ищет живодеров, которые жестоко расправились с собакой

В Семее ищут живодеров, которые жестоко расправились с собакой. Ее повесили на цепь на дереве и наблюдали, пока та мучительно умирала, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, труп животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. Пес был привязан к дереву. Жители сожалеют, что нашли животное слишком поздно – шансов высвободиться без посторонней помощи у него не было. Собака, судя по всему, пыталась как-то спастись, но лишь ободрала кору дерева.

На место прибыли сотрудники районного отдела полиции. В данное время идут допросы свидетелей, разыскиваются очевидцы. Оперативники изучают и записи с камер видеонаблюдения по соседству.

"Данный факт зарегистрирован в Затонском отделе полиции по статье 316, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению". Начальник управления дознания ДП Абайской области Талгат Еликов

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