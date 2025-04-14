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Происшествия

В Семее полиция ищет живодеров, которые жестоко расправились с собакой

живодеров ищут в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 01:53 Фото: Zakon.kz
В Семее ищут живодеров, которые жестоко расправились с собакой. Ее повесили на цепь на дереве и наблюдали, пока та мучительно умирала, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, труп животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. Пес был привязан к дереву. Жители сожалеют, что нашли животное слишком поздно – шансов высвободиться без посторонней помощи у него не было. Собака, судя по всему, пыталась как-то спастись, но лишь ободрала кору дерева.

На место прибыли сотрудники районного отдела полиции. В данное время идут допросы свидетелей, разыскиваются очевидцы. Оперативники изучают и записи с камер видеонаблюдения по соседству. 

"Данный факт зарегистрирован в Затонском отделе полиции по статье 316, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению". Начальник управления дознания ДП Абайской области Талгат Еликов

Ранее психиатр рассказала, что приводит к садистским наклонностям и нужно ли показать ребенка специалисту.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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