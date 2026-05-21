Общество

Штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года приняли в работу пакет законопроектов об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева напомнила, что пакет законопроектов разработан по инициативе депутатов Парламента.

"Проектами предлагается в рамках уголовной амнистии освобождение от ответственности за уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения (ущерба. – Прим. ред.)", – сказала она.

Позже в кулуарах мажилисвумен пояснила, что в рамках законопроекта планируется проведение административной амнистии.

"Количество штрафов точно сказать не могу, но по сумме – это несколько миллиардов тенге. В основном это будут штрафы, наложенные органами внутренних дел. Почти 90% – это штрафы, которые накладывает МВД. И из них большинство – штрафы за нарушение правил дорожного движения", – сказала Снежанна Имашева.

По ее словам, не подпадут под амнистию штрафы, наложенные за нарушение тех правил, которые могут повлечь ущерб жизни и здоровью людей.

"Речь идет о проезде на красный цвет, превышение скорости, езде в пьяном виде. Но езда без ремня безопасности, за использование телефона – эти штрафы могут подпасть под амнистию. Списанию подлежат и пени, и штрафы. До конца сессии рассмотрим (пакет законопроектов. – Прим. ред.) Было поручение президента – административная амнистия проводится впервые, это такой наш первый опыт – избавить от штрафов и немного снизить нагрузку на граждан", – пояснила депутат.

В рамках административной амнистии от штрафа освобождаются физические лица, субъекты предпринимательства, частные нотариусы, адвокаты, лица, имеющие статус кандаса, и иные лица, являющиеся гражданами Казахстана.

6 мая 2026 года заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о предварительных подходах к уголовной и административной амнистии, а также озвучил, какие категории осужденных не подпадут под ее действие.

Оксана Даирова
