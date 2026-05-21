Общество

Подать в суд на министра здравоохранения предлагает депутат

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 13:08 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Мурат Абенов 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса вновь высказался о необходимости отмены использования алкотестеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, алкотестер – одна из самых слабых форм определения уровня алкоголя в крови.

"Даже производители алкотестеров признают, что есть погрешности. Любой алкотестер может показать отклонение от нормы в 0,3 промилле. Сейчас мы даже при такой погрешности считаем, что человек пьяный. Мы должны вернуть 0,3 промилле, а не 0,5, как сейчас", – говорит Абенов.

Он также рассказал о своей беседе с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.

"Я разговаривал с министром здравоохранения и сказал, что они нарушают права людей. Почему разрешили медсестрам проводить медосвидетельствование? Они даже такой приказ сделали. Это же нарушение прав и положений Кодекса о здоровье народа. Только врач должен это делать. И министр здравоохранения это подписал. На министра здравоохранения надо в суд подать за то, что она до сих пор не поменяла этот приказ. На врачей, которые отказываются брать кровь, тоже надо подавать в суд", – заявил депутат.

Ранее возможность отказа от использования алкотестеров прокомментировал бывший заммнистра внутренних дел и действующий сенатор Марат Кожаев.

