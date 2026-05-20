Возможность отказа от алкотеста прокомментировал бывший замминистра МВД

Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson

Депутат Сената Марат Кожаев 20 мая 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность исключения алкотестов из процедуры освидетельствования водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение ранее высказал депутат Мажилиса Мурат Абенов. "Алкотест – это старое правило техники безопасности и ПДД. Вы же сами говорите, что если человек болен и у него показывает положительный тест, у него есть право объяснить, что у него больной желудок, что определенные лекарства он принимает. В этом нет проблемы, это правило, которое действует давно. Экспертиза может же все показать", – сказал Кожаев. По его мнению, отказываться от проведения алкотестов нет смысла. "Это хорошее, прекрасное правило. Есть отличная практика применения. Наш народ знает сам все хорошо. Если слушать всех подряд: все напьются кумыса и становятся пьяными. Нет же людей таких, которых задержали за распитие кумыса. Мы должны быть законопослушными и воспитанными, а мы ищем себе повсюду оправдания, хотим безнаказанности, ищем лазейки, есть ощущение, что к этому движемся", – добавил депутат. Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов раскритиковал действующий механизм определения уровня алкогольного опьянения водителей.

Поделитесь новостью