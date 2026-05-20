#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

Возможность отказа от алкотеста прокомментировал бывший замминистра МВД

Алкотестер, алкометр, проверка на алкоголь, прибор для проверки алкоголя, медицинское освидетельствование, медосвидетельствование, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 12:15 Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
Депутат Сената Марат Кожаев 20 мая 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал возможность исключения алкотестов из процедуры освидетельствования водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение ранее высказал депутат Мажилиса Мурат Абенов.

"Алкотест – это старое правило техники безопасности и ПДД. Вы же сами говорите, что если человек болен и у него показывает положительный тест, у него есть право объяснить, что у него больной желудок, что определенные лекарства он принимает. В этом нет проблемы, это правило, которое действует давно. Экспертиза может же все показать", – сказал Кожаев.

По его мнению, отказываться от проведения алкотестов нет смысла.

"Это хорошее, прекрасное правило. Есть отличная практика применения. Наш народ знает сам все хорошо. Если слушать всех подряд: все напьются кумыса и становятся пьяными. Нет же людей таких, которых задержали за распитие кумыса. Мы должны быть законопослушными и воспитанными, а мы ищем себе повсюду оправдания, хотим безнаказанности, ищем лазейки, есть ощущение, что к этому движемся", – добавил депутат.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов раскритиковал действующий механизм определения уровня алкогольного опьянения водителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера
10:47, 20 марта 2026
Решение сделать штрафстоянки платными в Астане объяснил депутат
Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи
10:29, 27 марта 2026
Многодетные и лица с ограниченными возможностями: кому нужно списать штрафы, рассказал депутат
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
10:43, 20 марта 2026
Кого может коснуться административная амнистия, рассказал депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Итальянский специалист приступил к работе со сборной Казахстана
12:10, Сегодня
Итальянский специалист приступил к работе со сборной Казахстана
Акмалжон Исроилов (в красном) уверенно побеждает Даулета Толемисова на ЧМ от IBA
11:54, Сегодня
Обидчик казахстанских боксёров чемпион мира Исроилов проведет бой 21 мая в Ташкенте
Тренировка Рыбакиной в Париже
11:48, Сегодня
Без Вукова: наставника Рыбакиной не оказалось на тренировке казахстанки в Париже (фото)
Кто более требовательный &quot;Актобе&quot; или &quot;Ахмат&quot;: Самородов высказался своё мнение
11:14, Сегодня
Кто из фанатов более требовательный - "Актобе" или "Ахмат": Самородов высказал своё мнение
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: