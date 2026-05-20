Общество

Партии будут приглашать более сильных депутатов – Мурат Абенов поделился ожиданиями о Курултае

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 11:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Мажилиса Мурат Абенов 20 мая 2026 года в кулуарах правительства поделился ожиданиями от образования Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, он высказался о роли депутатов будущего Курултая.

"Думаю, роль Курултая усилится. Во-первых, Парламент будет однопалатным – не будет возможности на кого-то переложить ответственность. Каждая партия будет привлекать наиболее сильных депутатов, чтобы они публично могли отстаивать ее позицию. У нас же принято, что в Мажилисе больше обсуждают, а в Сенате этот процесс более ускоренный", – сказал Абенов.

Он также высказался по поводу изменений в процессе принятия законов – депутатами Курултая будут проводиться три чтения.

"Три чтения – это нормально. Во многих странах мира есть такая практика. У нас же в первом чтении обсуждают, во втором чтении идет без обсуждения. Соответственно, делать какие-то корректировки сложно. Три чтения – это очень хорошая практика. Я вообще считаю, что обсуждать нужно на каждом чтении, чтобы общество могло влиять на законопроект на всех этапах его принятия", – добавил депутат.

Ранее Парламент принял Конституционный закон о Курултае во втором чтении.

Азамат Сыздыкбаев
