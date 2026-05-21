В Минобороны рассказали о ходе расследования по упавшим в Казахстане дронам

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о расследовании по поводу упавших дронов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Таких инцидентов на протяжении 2025 и 2026 годов было несколько.

"Сейчас по ним работает межведомственная рабочая группа, куда Министерство обороны тоже входит. По результатам работы этой рабочей группы мы дадим соответствующие ответы на все вопросы", – пообещал Ахмедиев.

Он заверил, что принадлежность этих дронов пока не установлена. Журналисты также поинтересовались у вице-министра касательно опубликованного в Сети ролика с якобы еще одним беспилотником, который упал на территории нашей страны.

"Касательно ролика, который сейчас в Сети, – этот ролик прошлогодний. 19 июня этот инцидент был", – ответил вице-министр.

Ранее мы писали о том, что инциденты в армии фиксируются ежедневно.