Мобилизация мужчин до 50 лет: как в Минобороны отнеслись к предложению

Фото: Министерство обороны РК

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность мобилизации мужчин в возрасте от 27 до 50 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее с такой инициативой выступил полковник запаса Гани Артыков. "Работу в этом направлении проводит соответствующий департамент. Департамент организационно-мобилизационных работ ведет в целом политику призыва", – сказал Ахмедиев. Он заверил, что в ведомстве пока не планируют следовать такому предложению. "Что касается комментария по призыву мужчин до 50 лет, у нас таких планов нет. Думаю, соответствующий вице-министр должен ответить, если есть иное мнение", – отметил вице-министр. Ранее мы писали о том, что инциденты в армии фиксируются ежедневно.

