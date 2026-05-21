Мобилизация мужчин до 50 лет: как в Минобороны отнеслись к предложению
Фото: Министерство обороны РК
Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность мобилизации мужчин в возрасте от 27 до 50 лет, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее с такой инициативой выступил полковник запаса Гани Артыков.
"Работу в этом направлении проводит соответствующий департамент. Департамент организационно-мобилизационных работ ведет в целом политику призыва", – сказал Ахмедиев.
Он заверил, что в ведомстве пока не планируют следовать такому предложению.
"Что касается комментария по призыву мужчин до 50 лет, у нас таких планов нет. Думаю, соответствующий вице-министр должен ответить, если есть иное мнение", – отметил вице-министр.
