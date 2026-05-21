В Минобороны прокомментировали появление Кайрата Сатыбалды в военном колледже

Фото: nb.kz

В сети появилась информация о том, что Кайрат Сатыбалды читал лекцию в военном колледже имени Б. Момышулы. Информацию 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал вице-министр обороны Дархан Ахмедиев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, колледж отмечал сорокалетний юбилей. "Это было мероприятие, организованное выпускниками. Министерство к этому отношения не имело. Они сами, как и другие учреждения, проводят юбилеи – сорокалетие, двадцатилетие и так далее. Он пришел туда, как выпускник этого учебного заведения", – сказал Ахмедиев. Журналисты уточнили у него, насколько это может повлиять на молодежь, когда им читает лекции человек, ранее обвинявшийся в коррупции. "Впервые слышу, что он читал лекцию. Он не читал и не будет читать лекции. Чтобы читать лекции, он должен входить в состав профессорско-преподавательского состава. Руководство уже наказали. Если не ошибаюсь, уволили с работы", – добавил Ахмедиев. Ранее Ахмедиев назвал зарплату казахстанских миротворцев.

