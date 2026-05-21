Сколько получают казахстанские миротворцы

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на пленарном заседании Мажилиса озвучил размер оплаты труда казахстанских миротворцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, от Казахстана сейчас 55 военнослужащих находятся в миротворческих миссиях.

"Средства, выделяемые ООН, – это 1500 долларов они получают от ООН. Если сравнивать с нашей заработной платой – это три заработные платы", – сказал Ахмедиев.

Он заверил, что сейчас процесс зачисления средств миротворцам ускоряется.

"До этого Минфину отправляли, потом министерству обороны отправляли, и далее уже и конечным военнослужащим зачисляли. Сейчас мы одну ступеньку убрали – сразу министерство обороны получает", – объяснил замминистра.

