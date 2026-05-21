Сколько получают казахстанские миротворцы
Фото: akorda.kz
Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на пленарном заседании Мажилиса озвучил размер оплаты труда казахстанских миротворцев, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, от Казахстана сейчас 55 военнослужащих находятся в миротворческих миссиях.
"Средства, выделяемые ООН, – это 1500 долларов они получают от ООН. Если сравнивать с нашей заработной платой – это три заработные платы", – сказал Ахмедиев.
Он заверил, что сейчас процесс зачисления средств миротворцам ускоряется.
"До этого Минфину отправляли, потом министерству обороны отправляли, и далее уже и конечным военнослужащим зачисляли. Сейчас мы одну ступеньку убрали – сразу министерство обороны получает", – объяснил замминистра.
Ранее мы писали о том, что инциденты в казахстанской армии фиксируются ежедневно.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript