Общество

Строительство нового города Алатау: не останется ли Алматы без электричества

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 16:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, как будет обеспечиваться новый город Алатау электроэнергией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Алматы, Алматинская область не останутся без электроэнергии от слова совсем.

"Поэтому даже не надо переживать: у нас единая энергетическая система Казахстана. Поэтому неважно, откуда электроэнергия идет. Есть инфраструктурный план в связи с развитием Алатау. В его рамках есть как строительство линии электропередачи, соответствующих подстанций и есть строительство генерирующих источников. Хочу сказать, что на территории Алатау мы предполагаем, что будет в основном газовая генерация и плюс объекты возобновляемых источников энергии. Угольной генерации, даже "чистой", не будет", – добавил он.

Однако он воздержался от прогноза объемов потребления в будущем.

"Планируется, что в Алатау на пике, в 2050 году, будут проживать 2,8 млн человек. Примерно, наверное, как город Алматы потреблять будет, как сейчас. Это все зависит от структуры, которая сложится. 2050 год сложно сейчас прогнозировать. Никто такие прогнозы не имеет", – резюмировал Бозумбаев.

Ранее Канат Бозумбаев рассказал, могут ли метро Алматы продлить до Алатау.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
