Бозумбаев рассказал, как будут выдавать землю в новом городе Алатау

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, как будет решаться земельный вопрос в новом городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Бозумбаев напомнил, что любая деятельность в Алатау будет производиться на основе бизнес-лицензии.

"Если предпринимателю дали участок, например, на строительство отеля, то там будет срок, инвестиции, рабочая сила, но если он не сделает в какой-то срок, то землю будут обратно забирать и бизнес-лицензию приостановят, затем будет отозвана. Спекулятивно, ни иностранному, ни отечественному, инвестору никто никогда землю не даст", – заверил он.

По его словам, в целом в Казахстане земля может находиться в частной собственности у иностранца, кроме земель сельхозназначения.

"То же самое, примерно, будет и в Алатау: земель сельскохозяйственного использования не будет, это город – и это земля населенного пункта, постепенно земли сельхозназначения перейдут в другой статус. Все остальные земли будут регулироваться конституционным законом. Сейчас 41% земель из 88 тыс. га находится в частной собственности, разными путями приобретено – из рук в руки переходящие. Никто не может ограничить граждан Казахстана продать эту землю, если это не земля сельхозназначения – гражданину или не гражданину Казахстана", – добавил Бозумбаев.

Другой вопрос, по его словам, как он ею будет пользоваться.

"Если он захочет там что-то построить, например, казино. Если не соотносится с генеральным планом города, то он там ничего подобного не построит, если соотносится, то он может построить, но на основе бизнес-лицензии, которую он получит в Alatau City Authority. 41% земель в городе уже давно частные. Сельхозугодья – не частные, они в аренде", – резюмировал заместитель премьер-министра.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что когда изымаются земли для государственных нужд, они автоматически попадают в земельный фонд города и меняется их категория.

"В настоящее время с учетом того, что сформированы границы Алатау, их целевое назначение автоматически переходит в разряд земель населенных пунктов. Таким образом, даже, если земли сельхозназначения были изъяты, переданы в земельный фонд города и затем уже выданы иностранцу, они уже не будут являться землями сельхозназначения, и никаких нарушений законодательства не будет", – подчеркнул он.

Провинциальный город Алатау хотят превратить в мировой инновационный центр по типу Дубая, Шэньчжэня или Сонгдо.