Общество

Могут ли метро Алматы продлить до Алатау

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 13:47 Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, как можно будет доехать от Алматы до Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев заявил, что планов строить новую ветку на сегодня нет.

"Я думаю, пока преждевременно об этом говорить. Население Алатау – чуть более 50 тыс. человек официально. Метро пока туда нет смысла строить. Мы сейчас рассматриваем LRT, то есть поезд на воздушной подушке. Будем самое оптимальное решение принимать, чтобы это было недорого и эффективно... Поэтому я сейчас вам не скажу точно, будет ли это именно метро или нет", – сказал он.

20 мая 2026 года власти Алматы рассказали, когда запустят станцию метро "Калкаман" в Алматы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
