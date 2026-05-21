Экономика и бизнес

Не перебежит ли бизнес из Алматы в Алатау

Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года высказался о льготах и преференциях для бизнеса в городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев заявил, что будет предусмотрен специальный механизм, который не позволит бизнесу из Алматы перейти в Алатау.

"Будет специальный акт. Если, например, у человека есть строительная компания в Алматы и он там зарабатывает деньги, но он думает, что зарегистрируется в Алатау и будет платить минимальные налоги, а зарабатывать в Алматы, то он глубоко ошибается. Алатау или Алматы доначислит ему налоги в соответствии с действующим Налоговым кодексом", – сказал он.

По его словам, невозможно уйти от налогов посредством регистрации в Алатау-Сити.

"Преференции получат только те компании, которые зарегистрировались в Алатау и которые получат облагаемый доход в этом городе... Поэтому это спокойный, хороший режим, когда никто не может сбежать туда, чтобы получить преференции", – пояснил зампремьера.

Главный исполнительный директор "Alatau City Authority" Алишер Абдыкадыров добавил, что налоговые преференции будут предоставляться только новым инвестиционным проектам в приоритетных отраслях.

Ранее Канат Бозумбаев рассказал, как будет строиться новый город Алатау.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
