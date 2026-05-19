Статьи

Тополиный пух атакует: почему он запускает всплеск аллергических реакций

Тополиный пух в астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:28 Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева
Тополиный пух в Казахстане давно стал испытанием для аллергиков. Стоит в начале мая улицам покрыться белыми хлопьями, как вместе с остальными аллергенами приходят слезящиеся глаза, насморк, першение в горле. Как справляться с таким состоянием, в материале Zakon.kz.

Давайте начнем с того, что сам тополиный пух, вопреки распространенному мнению, не считается главным аллергеном. Заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор Жанат Испаева объяснила нам, что проблема в том, что пух работает как своеобразный переносчик.

"Аллергеном является пыльца растений, как правило, это белки и белковые соединения, имеющие маленькие размеры, массу мельчайших частиц. Тополиный пух – это не пыльца, а семена. Он имеет крупные размеры, не способные проникать в дыхательные пути, и не может быть источником аллергии", – объясняет врач.

Тополиный пух адсорбирует на своей поверхности различные пыльцевые аллергены, которые и являются причиной развития аллергического заболевания на пыльцу растений, так называемый поллиноз, от латинского слова "pollen", что означает пыльца, а точнее, пыльцевое зерно, которое оплодотворяет семена.

В Казахстане сезон поллиноза, аллергии на пыльцу, проходит в несколько этапов:

  • Конец апреля – май

Цветут береза, ольха, клен и тополь. В этот период в воздухе активно распространяется пыльца, а тополиный пух переносит ее вместе с городской пылью, усиливая сезонный дискомфорт.

  • Июнь

Это сезон луговых трав. Начинают цвести тимофеевка, овсяница и ежа сборная. Особенно высокая концентрация пыльцы наблюдается в зеленых зонах и пригородах.

  • Конец июля – сентябрь

Период сорных трав: полыни, лебеды, амброзии и циклахены. Полынь считается одним из самых сильных сезонных аллергенов, ее пыльца легко разносится ветром и долго сохраняется в воздухе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:28
Опасность под ногами: МЧС призывает казахстанцев к бдительности

Но вернемся к актуальной проблеме на сегодняшний день, а именно к тополиному пуху. Улицы некоторых городов постепенно покрываются белыми хлопьями, которые кружат вдоль дорог, собираются у бордюров и залетают даже в открытые окна квартир.

В Алматы сезон только-только начинает набирать обороты, пух немного заметен в некоторых районах города, но совсем не глобально, в воздухе постепенно растет концентрация пыльцы.

А вот в Астане цветение идет уже особенно активно. Белые "сугробы" из пуха появляются во дворах, на парковках и вдоль улиц, а жители все чаще жалуются на сезонный дискомфорт.

Отсюда вытекает вопрос, почему у одних людей в сезон тополиного пуха появляются только насморк и слезотечение, а у других приступы кашля и проблемы с дыханием?

"Это зависит от иммунитета и от генетических особенностей и дозы аллергена. У одних пациентов пыльца оседает в верхних дыхательных путях и сопровождается зудом, чиханием, отделением из носа. У других пациентов пыльца проникает глубоко в нижние дыхательные пути, вовлекая в процесс слизистую бронхов, и все это сопровождается приступообразным кашлем", – рассказывает аллерголог Жанат Испаева.

Самые распространенные ошибки в сезон тополиного пуха и цветения, по словам аллерголога.

  • Сухая уборка. Когда пух и пыль просто смахивают тряпкой, а не убирают влажным способом. Из-за этого аллергены снова поднимаются в воздух.
  • Проветривание днем в сухую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы и пуха на улице особенно высокая.
  • Игнорирование солнцезащитных очков. Пыльца и мелкие частицы легко попадают на слизистую глаз и усиливают раздражение.
  • Отказ от медицинской маски в период активного цветения и большого количества пуха в воздухе.
  • Позднее обращение к аллергологу. Многие долго принимают симптомы аллергии за обычную простуду или реакцию на пыль.
"В сезон цветения я всегда рекомендую уделять особое внимание чистоте дома. Регулярно проводить влажную уборку и использовать легко моющиеся портьеры, на которых меньше скапливаются пух и пыльца. После улицы лучше сразу принимать душ и менять одежду, чтобы не переносить аллергены в помещение. Даже в машине стоит держать окна закрытыми и периодически делать влажную уборку салона, потому что пыльца и тополиный пух очень быстро накапливаются внутри", – поясняет Жанат Испаева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:28
Раскрыта опасность тополиного пуха для машин

Особенность сезонной аллергии в том, что она часто маскируется под обычную простуду. Люди списывают симптомы на кондиционеры, пыль или перепады температуры, хотя причина может быть именно в высокой концентрации пыльцы в воздухе.

В Казахстане тополя растут практически во всех регионах, поэтому в сезон цветения города буквально накрывает пухом. Особенно заметно это становится в северных и центральных регионах страны, где тополиные аллеи давно стали частью городской среды. Из-за большого количества деревьев пуха в воздухе тоже становится очень много. Он собирается вдоль дорог, летает по дворам и образует целые белые "сугробы" у домов и остановок.

Например, в прошлом году жители Костаная массово публиковали кадры улиц, полностью покрытых тополиным пухом. Местами город напоминал зимний пейзаж, только вместо снега по асфальту кружили легкие белые хлопья.

"Так как тополиный пух по своей структуре очень легкий, он быстро переносится на большие расстояния. При этом на его поверхности адсорбируется большое количество пыльцы различных растений, которые цветут в данный момент. В результате это может способствовать обострению астмы и хронических заболеваний дыхательных путей", – предупреждает аллерголог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 17:28
Чих, слезы и насморк: как справиться с аллергией весной

И если раньше сезон цветения воспринимался просто как красивый этап природы, то сегодня для многих он превращается еще и в период повышенного внимания к самочувствию и качеству воздуха вокруг. Поэтому не игнорируйте симптомы и будьте более внимательны к своему состоянию в периоды цветения.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
