Общество

Снег, град и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Заморозки, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 20:43 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 22 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные дожди, добегание воды с верховьев и подъемы уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

В горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются сильные дожди, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

В горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются сильные дожди, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

В Алматинской области ночью на западе, юге и в горных районах дождь, гроза, временами сильный дождь. Днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, ночью на востоке области 23-28 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Алматы дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер с порывами 15-18 м/с. В Конаеве временами дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. В горах Иле-Алатау сильный дождь, гроза, град, шквал.

В области Улытау ночью на севере и востоке небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, на юге области до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере туман. Ночью на западе, севере и востоке заморозки до 3 градусов. На западе области высокая пожарная опасность. В Кокшетау на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, ночью на юге до 23 м/с. На севере области заморозки до 1 градуса. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ветер с порывами до 15 м/с.

В области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах сильный дождь и град. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем временами дождь и гроза.

В Кызылординской области ночью и утром на востоке дождь, гроза, шквал. На севере и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай ночью на севере и востоке осадки в виде дождя и снега. Ветер северный, порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На севере области заморозки до 2 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Семее и Усть-Каменогорске днем понижение температуры до 13-15 тепла.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На востоке области заморозки до 2 градусов. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ветер с порывами 15-18 м/с.

В Павлодарской области ночью на севере туман. Ночью на западе и севере заморозки до 3 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем на северо-востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге и в центре пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. По области высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на востоке и юге пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем пыльная буря, порывы ветра 15-18 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, ночью на юге порывы 15-20 м/с. На севере и востоке заморозки до 2 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Жамбылской области ночью на западе, юге и в горных районах дождь, гроза, сильный дождь, град, шквал. Днем дождь, гроза, сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами дождь, гроза, град. Ветер днем с порывами 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая 2026 года.

