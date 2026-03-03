#Референдум-2026
События

Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 20:21 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 4 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Абай ночью и утром на севере, в центре области ветер. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на севере, юге, в горных районах туман, гололедица, днем на юге и в горах сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, на юге и в горах восточный, порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром туман, гололедица. В Конаеве ночью и утром туман, гололедица.

В Атырауской области ночью и утром на юге и востоке туман. Ветер переменных направлений, без усиления. В Атырау ночью и утром туман.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, севере, юге, в горных районах туман, осадки (дождь, снег), на юге и в горах сильные осадки, гололед, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, на перевалах до 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром осадки, туман. В Туркестане ночью и утром осадки, туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке, юге туман, днем на юге и востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер переменных направлений, без усиления.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман, днем на западе, юге, востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер переменных направлений, без усиления.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере, юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман, днем на севере и востоке осадки, низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью и утром осадки, гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром осадки, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге снег, метель, туман, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В Петропавловске ночью и утром снег, метель, туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере, востоке снег, низовая метель, гололед, туман, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром снег, гололед.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере туман, гололедица. Ветер переменных направлений, без усиления. В Актау ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью и утром в центре туман, днем на севере осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер переменных направлений, без усиления. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке, в центре туман, гололед. Ветер переменных направлений, без усиления. В Кызылорде ночью и утром туман, гололед.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в центре, в горных районах туман, гололедица, днем на западе, севере, в центре, в горах гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер до 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман, гололедица.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах снег, туман, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром туман, гололед.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере, востоке снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром снег, низовая метель, гололед.

В Астане ночью и утром гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 4-6 марта 2026 года, можете узнать здесь.

Канат Болысбек
