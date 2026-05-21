Общество

Тепло, но с дождями: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:54 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны с 22 по 24 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, погода в Астане, Алматы и Шымкенте обещает быть дождливой, но теплой.

Прогноз по Астане

  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, на поверхности почвы заморозки 2°С, днем +13+15°С.
  • 23 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

Прогноз по Алматы

  • 22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.
  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.
  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

Прогноз по Шымкенту

  • 22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.
  • 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
  • 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

Москва обновила рекорд жары, который держался почти 130 лет

О непогоде по стране на сегодня, 21 мая, можно узнать по этой ссылке.

