Тепло, но с дождями: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны с 22 по 24 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным метеорологов, погода в Астане, Алматы и Шымкенте обещает быть дождливой, но теплой.
Прогноз по Астане
- 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, на поверхности почвы заморозки 2°С, днем +13+15°С.
- 23 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.
- 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
Прогноз по Алматы
- 22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.
- 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.
- 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.
Прогноз по Шымкенту
- 22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.
- 23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
- 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
