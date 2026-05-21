Тепло, но с дождями: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 22-24 мая

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны с 22 по 24 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, погода в Астане, Алматы и Шымкенте обещает быть дождливой, но теплой.

Прогноз по Астане

22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, на поверхности почвы заморозки 2°С, днем +13+15°С.

23 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.

24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

Прогноз по Алматы

22 мая: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Порывы ветра составят 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +20+22°С.

23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С.

24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

Прогноз по Шымкенту

22 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

23 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

