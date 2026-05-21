Общество

Эффектно переходившая "зебру" казахстанка оказалась в суде

Девушка сделала «колесо» на пешеходном переходе и оказалась в суде в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 00:49 Фото: скриншот видео
В Павлодаре суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, которая устроила акробатическое шоу прямо на проезжей части. Девушка решила перейти дорогу, сделав трюк "колесо", чем привлекла внимание не только очевидцев, но и полицейских, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 16 мая 2026 года около 18:00 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ак. Чокина. Видео с эффектным, но небезопасным переходом дороги быстро разлетелось в социальных сетях.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Павлодара пояснили, что подобные акробатические изыски на "зебре" не соответствуют целевому назначению дорожной инфраструктуры.

В действиях горожанки усмотрели признаки мелкого хулиганства и нарушение общественного порядка.

"Учитывая обстоятельства дела, личность виновной, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение правонарушение впервые, отсутствие ущерба и вреда, суд освободил гражданку Г. от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, ограничившись устным замечанием". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Павлодара

Производство по делу было прекращено. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что пьяный пенсионер "влип" почти на миллион тенге после поездки к школе в Павлодарской области.

Канат Болысбек
