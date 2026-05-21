Пьяный пенсионер "влип" почти на миллион тенге после поездки к школе
Как сообщили в Иртышском районном суде, мужчина сел за руль без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения и въехал в забор учебного заведения.
Инцидент произошел 6 мая 2026 года в селе Майконыр. По данным суда, пенсионер за рулем автомобиля "Волга" допустил наезд на ограждение Майконырской средней школы, причинив материальный ущерб.
В суде подчеркнули, что нарушение было совершено днем, непосредственно у входа на территорию школы. Действия водителя создали реальную угрозу безопасности детей.
Суд признал мужчину виновным по ч.8 статьи 608 КоАП РК – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления.
При назначении наказания суд учел признание вины и обстоятельства происшествия. Поскольку административный арест не применяется к лицам старше 63 лет, пенсионеру назначили штраф в размере 200 МРП – 865 тысяч тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
