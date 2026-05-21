Пьяный пенсионер "влип" почти на миллион тенге после поездки к школе

Суд вынес решение по делу о пьяном ДТП у школы в Павлодарской области. 63-летнего пенсионера оштрафовали на 865 тыс. тенге за вождение в нетрезвом виде и наезд на ограждение учебного заведения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Иртышском районном суде, мужчина сел за руль без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения и въехал в забор учебного заведения.

Инцидент произошел 6 мая 2026 года в селе Майконыр. По данным суда, пенсионер за рулем автомобиля "Волга" допустил наезд на ограждение Майконырской средней школы, причинив материальный ущерб.

В суде подчеркнули, что нарушение было совершено днем, непосредственно у входа на территорию школы. Действия водителя создали реальную угрозу безопасности детей.

Суд признал мужчину виновным по ч.8 статьи 608 КоАП РК – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления.

При назначении наказания суд учел признание вины и обстоятельства происшествия. Поскольку административный арест не применяется к лицам старше 63 лет, пенсионеру назначили штраф в размере 200 МРП – 865 тысяч тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

19 мая в городе Кокшетау произошла трагедия. Автомобиль вылетел на тротуар и наехал на женщину с ребенком.