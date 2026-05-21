Пьяная выходка канадца в аэропорту Алматы закончилась "катастрофой"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В международном аэропорту Алматы пьяный иностранец устpоил дебош и разбил стеклянную витрину прямо у справочного бюро. Мужчина должен был вылететь рейсом во Франкфурт, однако вместо Европы отправился в отделение полиции, передает Zakon.kz.
Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-служба Департамента полиции на транспорте. По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже терминала. Нетрезвый пассажир вел себя крайне агрессивно и нецензурно выражался в адрес окружающих.
В какой-то момент он нанес удар по стеклянной витрине – осколки посыпались на находившихся рядом сотрудников воздушной гавани. К счастью, никто из работников не пострадал.
"Транспортными полицейскими правонарушитель был доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 32-летний гражданин Канады, проживающий на территории Республики Казахстан и являющийся сотрудником одной из частных компаний города Арыс".Пресс-служба ДП на транспорте
Стражи порядка доставили иностранца в комнату полиции. За появление в общественном месте в пьяном виде, а также за мелкое хулиганство дебошира привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 МРП.
Ранее сообщалось, что пассажиры устроили дебош на нескольких авиарейсах Казахстана.
