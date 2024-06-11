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Аэропорт Алматы обратился к пассажирам в связи с погодными условиями

Алматы, аэропорт, обращение, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 17:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Международном аэропорту Алматы предупредили о возможных задержках рейсов, сообщает Zakon.kz.

11 июня в соцсетях появилась информация о том, что несколько самолетов не смогли приземлиться в алматинской воздушной гавани с первой попытки. Редакция обратилась за комментарием.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что, в рамках штормового предупреждения, с 14:40 до 19:00 прогнозируются неблагоприятные погодные условия: ветер 15 м/с, видимость 2500 м, гроза, дождь и пыльная низовая метель.


"Могут наблюдаться задержки вылетов и прилетов. Решение о взлете или посадке принимает экипаж авиакомпании", – отметили в аэропорту.

О том, какая погода будет в Алматы в ближайшие дни, читайте здесь.

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