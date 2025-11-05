#Народный юрист
Общество

Названа причина массовых задержек рейсов в аэропорту Алматы

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
С утра 5 ноября 2025 года в Международном аэропорту Алматы были задержаны десятки рейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Причина – непогода.

"В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Фото: alaport.com

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта alaport.com.

"Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

О том, сколько снега выпало в Алматы в ночь на 5 ноября 2025 года, можете узнать здесь. А о погоде в южной столице на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
