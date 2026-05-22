Театр с 80-летней историей ждет масштабная перестройка за 8 млрд тенге

В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по строительству нового здания для театра драмы им. Тахауи Ахтанова в Актобе правительством выделено из резерва 8 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Выделенные правительством средства позволят завершить строительство до конца текущего года. Театр имеет важное значение для культурной жизни города и региона, его история насчитывает более 80 лет".

Уточняется, что новое здание театра возводится в мкр. Алтын орда, рассчитано на 700 мест и будет включать большой и малый залы, современные репетиционные помещения, сценические пространства, соответствующие современным требованиям театрального искусства.

Вокруг театра, как сообщается, предусмотрено строительство досуговых центров, парка и стадиона для отдыха горожан.

"Создание нового культурного объекта обусловлено практически двукратным ростом численности населения города и области, что повысило потребность в расширении культурной инфраструктуры и появлении новых площадок для творческой деятельности. В целом, проект будет способствовать повышению качества театральных услуг, формированию современных условий для работы творческих коллективов и дальнейшему развитию театрального искусства". Пресс-служба правительства РК

Как отмечается, сохранение историко-культурного наследия закреплено в новой Конституции РК в качестве одной из важнейших задач государства.

В рамках реализации поручений президента в прошлом году в стране построен 61 объект культуры и проведен ремонт более чем в 250 учреждениях.

21 мая 2026 года стало известно, что в Алматы запускают строительство завода за 145 млрд тенге.