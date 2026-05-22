Гибель в Астане внучки известного писателя: отец девушки рассказал свою версию о ходе расследования

14 мая 2026 года Zakon.kz написал о расследовании гибели в Астане 20-летней внучки писателя Утебая Канахина – Айсауле. Семья погибшей изложила редакции свою позицию относительно произошедшего и о ходе расследования.

Смерть девушки при невыясненных обстоятельствах связали с действиями мошенников, которым она за сутки до случившегося перевела семейные деньги. В полиции тогда комментировали, что по факту суицида проводится расследование, также по факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. И с момента регистрации уголовное дело находится в производстве одного следователя, а следствие поддерживает постоянную связь с доверенным лицом и адвокатом потерпевшей стороны.

Однако Саябек Қанаха, отец Айсауле, заявил о том, что дело "разделено на две части: кибермошенничество и доведение до самоубийства" и находится в ведении двух следователей – криминальной полиции и киберполиции.

"Мы направили ходатайство в прокуратуру об объединении этих дел по признаку причинно-следственной связи. До сих пор нет решения и ответа прокурора", – указал Саябек Қанаха.

Кроме того, отец погибшей девушки заявляет, что постоянной связи следователей с ним и адвокатом не было. С момента происшествия было всего две встречи.

"20 мая 2026 года состоялась вторая встреча со дня гибели моей дочери – с нами встретился начальник Управления территориального контроля МВД РК и, выслушав наши претензии, заявил, что наши претензии не беспочвенны, и отчитал при нас сотрудников полиции Есильского района. Он дал 14 поручений полиции Есильского района", – рассказал мужчина.

Кроме того, отец девушки подвергает сомнению факт ее суицида. Одна из причин – наличие на голове Айсауле "гематомы с кровоподтеком выше лба, который был отражен в протоколе обнаружения тела".

Редакция для обеспечения полноты картины обратилась в Департамент полиции (ДП) Астаны.

"1 апреля 2026 года на набережной в районе мкр. Тельман жительницей Астаны обнаружено тело девушки 2005 года рождения. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого проводится комплекс необходимых следственных действий. Установлен и допрошен водитель такси, услугами которого пользовалась потерпевшая, изъяты и изучаются видеозаписи, исследуется маршрут ее передвижения, назначены необходимые исследования мобильного телефона, установлены владельцы абонентских номеров, с которых поступали звонки. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к интернет-мошенничеству", – рассказали о ходе следствия в полиции.

Там заявляют:

"Распространяемые в социальных сетях утверждения о якобы бездействии полиции и непроведении необходимых следственных мероприятий не соответствуют действительности. Все необходимые процессуальные и оперативные меры принимаются в полном объеме. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны исключительно по результатам расследования. Расследование находится на контроле".