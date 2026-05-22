#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

Гибель в Астане внучки известного писателя: отец девушки рассказал свою версию о ходе расследования

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:57 Фото: polisia.kz
14 мая 2026 года Zakon.kz написал о расследовании гибели в Астане 20-летней внучки писателя Утебая Канахина – Айсауле. Семья погибшей изложила редакции свою позицию относительно произошедшего и о ходе расследования.

Смерть девушки при невыясненных обстоятельствах связали с действиями мошенников, которым она за сутки до случившегося перевела семейные деньги. В полиции тогда комментировали, что по факту суицида проводится расследование, также по факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. И с момента регистрации уголовное дело находится в производстве одного следователя, а следствие поддерживает постоянную связь с доверенным лицом и адвокатом потерпевшей стороны.

Однако Саябек Қанаха, отец Айсауле, заявил о том, что дело "разделено на две части: кибермошенничество и доведение до самоубийства" и находится в ведении двух следователей – криминальной полиции и киберполиции.

"Мы направили ходатайство в прокуратуру об объединении этих дел по признаку причинно-следственной связи. До сих пор нет решения и ответа прокурора", – указал Саябек Қанаха.

Кроме того, отец погибшей девушки заявляет, что постоянной связи следователей с ним и адвокатом не было. С момента происшествия было всего две встречи.

"20 мая 2026 года состоялась вторая встреча со дня гибели моей дочери – с нами встретился начальник Управления территориального контроля МВД РК и, выслушав наши претензии, заявил, что наши претензии не беспочвенны, и отчитал при нас сотрудников полиции Есильского района. Он дал 14 поручений полиции Есильского района", – рассказал мужчина.

Кроме того, отец девушки подвергает сомнению факт ее суицида. Одна из причин – наличие на голове Айсауле "гематомы с кровоподтеком выше лба, который был отражен в протоколе обнаружения тела".

Редакция для обеспечения полноты картины обратилась в Департамент полиции (ДП) Астаны.

"1 апреля 2026 года на набережной в районе мкр. Тельман жительницей Астаны обнаружено тело девушки 2005 года рождения. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого проводится комплекс необходимых следственных действий. Установлен и допрошен водитель такси, услугами которого пользовалась потерпевшая, изъяты и изучаются видеозаписи, исследуется маршрут ее передвижения, назначены необходимые исследования мобильного телефона, установлены владельцы абонентских номеров, с которых поступали звонки. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к интернет-мошенничеству", – рассказали о ходе следствия в полиции.

Там заявляют:

"Распространяемые в социальных сетях утверждения о якобы бездействии полиции и непроведении необходимых следственных мероприятий не соответствуют действительности. Все необходимые процессуальные и оперативные меры принимаются в полном объеме. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны исключительно по результатам расследования. Расследование находится на контроле".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
16:30, 14 мая 2026
В Астане суицид внучки известного писателя связывают с действиями мошенников
Беспилотник, беспилотники, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
14:02, 21 мая 2026
В Минобороны рассказали о ходе расследования по упавшим в Казахстане дронам
Коспаев, ОПГ, Задержание, КНБ
13:23, 22 мая 2024
В АФМ рассказали о ходе расследования дела ОПГ Коспаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
13:22, Сегодня
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
Назым Махмутова
13:10, Сегодня
Назым Махмутова стала третьим бронзовым призёром ЧА по таеквондо 2026 года из Казахстана
Эльдар Биримбай
12:50, Сегодня
Казахстанский таеквондист Эльдар Биримбай стал бронзовым призёром чемпионата Азии
Шахрам Гиясов
12:31, Сегодня
"Лучший бой в карде": эксперт О'Хиггинс оценил бой Гиясова выше, чем сражение Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: