Происшествия

В Астане суицид внучки известного писателя связывают с действиями мошенников

Фото: freepik
В Астане полиция расследует самоубийство 20-летней внучки писателя Утебая Канахина, сообщает Zakon.kz.

Предварительно, причиной суицида Айсауле стали интернет-мошенники, которым она за сутки до случившегося перевела семейные деньги. Об этом в Facebook сообщил казахстанский общественный деятель Куат Домбай. По его словам, девушка погибла при невыясненных обстоятельствах в Астане, похоронили ее в день рождения.

"Причем это уже третья смерть только среди ее одноклассников с начала этого года. В шоке все, но ведь это трагедия, которой могло не быть", – пишет Домбай.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что по факту суицида 20-летней девушки сотрудниками Управления полиции района Есиль проводится расследование.

"Кроме того, по факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжается комплекс необходимых следственных действий. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц. С момента регистрации уголовное дело находится в производстве одного следователя. Следствие поддерживает постоянную связь с доверенным лицом и адвокатом. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в установленном законом порядке", – говорится в комментарии.

А в Актобе удалось предотвратить крупное мошенничество: злоумышленники несколько дней обрабатывали женщину, пытаясь заставить ее оформить кредит на 2 млн тенге.

