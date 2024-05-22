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Законодательство РК

В АФМ рассказали о ходе расследования дела ОПГ Коспаева

Коспаев, ОПГ, Задержание, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:23 Фото: КНБ РК
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 22 мая 2024 года рассказал о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и его доверенных лиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов рассказал, что дело Коспаева уже окончено и сейчас идет процесс ознакомления с ним.

"Процесс уже на стадии завершения. Дело в том, что там 508 томов, это не считая вещественных доказательств, видео и аудиозаписей, которые на 8 терабайт записаны. Объем работы очень большой, у нас там 13 подозреваемых. Соответственно, у них есть адвокаты. Каждый из них должен ознакомиться", – дополнил заместитель председателя АФМ.

По его словам, когда процесс ознакомления закончится, дело обязательно направят в суд.

14 декабря 2022 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В агентстве тогда отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

Отмечалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева. Сообщалось, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

8 сентября 2023 года стало известно, что объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.

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