#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

Мужчина разбогател на миллионы тенге, "примерив" образы полицейского и соцработника

бабушка, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:06 Фото: pixabay
31-летний карагандинец решил нажиться на доверчивых пенсионерах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 22 мая 2026 года рассказали, что ранее уже имевшего проблемы с законом мужчину подозревают в двух аферах, в результате которых пенсионеры пострадали на 2,8 млн тенге.

"Преступник действовал в дневное время, пользуясь доверием и невнимательностью своих жертв, которые проживали в соседних домах, что свидетельствует о тщательно спланированных действиях. В первом случае под видом участкового инспектора злоумышленник проник в квартиру 77-летнего пенсионера. Используя предлог обмена номеров, он перевел 1 млн 350 тысяч тенге с депозита пенсионера на свой счет. Пропажу денег пожилой мужчина обнаружил лишь вечером", – сообщили в полиции.

А на следующий день жертвой мошенника стала 74-летняя карагандинка. Под видом социального работника визитер под предлогом оформления медицинского такси вручил ей 20 тысяч тенге. Затем в процессе "оформления карты для такси" он получил биометрическое видео пенсионерки.

"Последствия оказались катастрофическими: вскоре женщине позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Общий ущерб составил 1 млн 500 тысяч тенге", – рассказали в ДП.

Полицейские установили подозреваемого. В настоящее время он взят под стражу на период досудебного расследования, а полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным ранее.

В Жезказгане ранее осудили мужчину, который под предлогом помощи в трудоустройстве обманул людей на 3 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
подозреваемая в мошенничестве
11:32, 17 марта 2026
Казахстанцы поверили, что iPhone 17 можно купить за 45 тысяч тенге: чем это закончилось
лотерея
01:56, 23 июня 2025
Американец рассказал, как разбогател на 26 миллионов тенге
Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора
11:18, 05 сентября 2025
Врач взял 1,5 млн тенге за бесплатное лечение тяжело больного казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
13:22, Сегодня
Крупный международный турнир по настольному теннису пройдёт в Астане
Назым Махмутова
13:10, Сегодня
Назым Махмутова стала третьим бронзовым призёром ЧА по таеквондо 2026 года из Казахстана
Эльдар Биримбай
12:50, Сегодня
Казахстанский таеквондист Эльдар Биримбай стал бронзовым призёром чемпионата Азии
Шахрам Гиясов
12:31, Сегодня
"Лучший бой в карде": эксперт О'Хиггинс оценил бой Гиясова выше, чем сражение Усика
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: