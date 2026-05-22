Мужчина разбогател на миллионы тенге, "примерив" образы полицейского и соцработника

31-летний карагандинец решил нажиться на доверчивых пенсионерах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 22 мая 2026 года рассказали, что ранее уже имевшего проблемы с законом мужчину подозревают в двух аферах, в результате которых пенсионеры пострадали на 2,8 млн тенге.

"Преступник действовал в дневное время, пользуясь доверием и невнимательностью своих жертв, которые проживали в соседних домах, что свидетельствует о тщательно спланированных действиях. В первом случае под видом участкового инспектора злоумышленник проник в квартиру 77-летнего пенсионера. Используя предлог обмена номеров, он перевел 1 млн 350 тысяч тенге с депозита пенсионера на свой счет. Пропажу денег пожилой мужчина обнаружил лишь вечером", – сообщили в полиции.

А на следующий день жертвой мошенника стала 74-летняя карагандинка. Под видом социального работника визитер под предлогом оформления медицинского такси вручил ей 20 тысяч тенге. Затем в процессе "оформления карты для такси" он получил биометрическое видео пенсионерки.

"Последствия оказались катастрофическими: вскоре женщине позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Общий ущерб составил 1 млн 500 тысяч тенге", – рассказали в ДП.

Полицейские установили подозреваемого. В настоящее время он взят под стражу на период досудебного расследования, а полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным ранее.

