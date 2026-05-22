События

Блогеры в Астане разыграли полицейского с "утоплением": чем обернулась шутка

Тонущий человек в воде, утопающий, тонуть, утонуть, потонуть, затонуть, утонувший, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:09 Фото: pixabay
Блогеры из Астаны решили удивить публику и развернули масштабную рекламу своего заведения. Для привлечения внимания они даже устроили "розыгрыш" с участием полицейского и якобы тонущего человека, сообщает Zakon.kz.

В кадре видно, как к проходящему мимо полицейскому обращается девушка и просит помочь "тонущему" человеку. Страж порядка без раздумий бросается в воду и вытаскивает молодого парня. Лишь после этого выясняется, что это был розыгрыш. В качестве "награды" за участие герою предлагают вручить семейный сертификат в кафе.

Впрочем, у пресс-службы Департамента полиции (ДП) Астаны был иной взгляд на случившееся.

В ведомстве рассказали, чем закончилась эта неудачная шутка.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись инцидента, произошедшего на территории Гребного канала. Мужчина решил устроить "проверку" сотруднику правоохранительных органов, инсценировав утопление. Сотрудник специализированной службы охраны, направлявшийся на службу, незамедлительно отреагировал, бросившись в водоем. Однако, как оказалось, помощь не понадобилась, так так это была инсценировка".Пресс-служба ДП Астаны

В полиции также напомнили, что подобные действия недопустимы, и расцениваются как нарушения общественного порядка.

В итоге автора и участника инсценировки привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"По решению суда им назначен арест сроком на 15 и 10 суток".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее мы рассказывали, что блогер с канала Long Ge Talks EVs проиграл судебный спор с концерном BYD и обязан выплатить компенсацию, а также публично извиниться. Поводом для иска стали его ролики с разбором ремонта электромобилей компании, которые BYD посчитала наносящими ущерб репутации.

