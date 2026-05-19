Происшествия

Мошенник обещал устроить на "работу мечты" и выманил миллионы у казахстанцев

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 20:17 Фото: pixabay
В Жезказгане вынесли приговор мужчине, который обещал горожанам содействие в трудоустройстве за вознаграждение. От действий мошенника пострадали четыре человека, а общая сумма ущерба превысила 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Жезказганском городском суде, в декабре 2025 года подсудимый под предлогом помощи в трудоустройстве в ТОО завладел деньгами четырех потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила 3,2 млн тенге.

Мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся, однако материальный ущерб так и не возместил.

"Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства раскаяние в содеянном, отягчающих обстоятельств не установлено. С учетом установленных в суде обстоятельств, данных о личности подсудимого, который ранее был осужден за совершение аналогичного преступления к наказанию, не связанному с лишением свободы, не сделав для себя должные выводы, вновь совершил новое преступление, а также наличие невозмещенного ущерба суд признал Н. виновным по ст. 190 ч. 3 п. 4 УК и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы", – заключили в суде 19 мая 2026 года.

По совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части предыдущего наказания гражданину окончательно назначили 4 года лишения свободы.

Тем временем известного казахстанского рэпера наказали после скандального выступления в одном из ночных клубов Алматы. На видеозапись концерта, которая стремительно разлетелась в социальных сетях, оперативно отреагировали в городской полиции.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
